قیمت امروز Apple

قیمت لحظه‌ ای Apple (APPLE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.61% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APPLE به USD برابر با $ 0 برای هر APPLE می‌ باشد.

توکن Apple در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,879 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.77M APPLE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APPLE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00332199 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APPLE طی یک ساعت گذشته به میزان -4.18% و در هفت روز اخیر به میزان +10.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Apple (APPLE)

ارزش بازار $ 34.88K$ 34.88K $ 34.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.88K$ 34.88K $ 34.88K سرمایه در گردش 999.77M 999.77M 999.77M عرضه کل 999,769,207.764433 999,769,207.764433 999,769,207.764433

ارزش بازار فعلی Apple برابر است با $ 34.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش APPLE برابر است با 999.77M، و عرضه کل آن 999769207.764433 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.88K است.