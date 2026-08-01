قیمت امروز Aped

قیمت لحظه‌ ای Aped (APED) در حال حاضر برابر با $ 0.077437 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی APED به USD برابر با $ 0.077437 برای هر APED می‌ باشد.

توکن Aped در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,437 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00M APED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، APED در بازه‌ ای بین $ 0.077096 (حداقل) و $ 0.077443 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 15.27 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.070303 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز APED طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 774.37 رسیده است.

اطلاعات بازار Aped (APED)

ارزش بازار $ 77.44K$ 77.44K $ 77.44K حجم (24 ساعته) $ 774.37$ 774.37 $ 774.37 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.44K$ 77.44K $ 77.44K سرمایه در گردش 1.00M 1.00M 1.00M عرضه کل 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

ارزش بازار فعلی Aped برابر است با $ 77.44K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 774.37. عرضه در گردش APED برابر است با 1.00M، و عرضه کل آن 1000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.44K است.