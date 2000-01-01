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برترین توکن‌ های The Boy’s Club بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش The Boy’s Club را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002645
0.00%
-0.53%
-8.22%
$ 1.09B
$ 24.43B
2
APE and PEPE
APE and PEPE
APEPE
$ 0.0000009269
0.00%
+0.25%
-0.95%
$ 194.23M
$ 185.43B
3
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00391848
-0.37%
+0.03%
-7.51%
$ 38.83M
$ 1.60M
4
DOGS
DOGS
DOGS
$ 0.00003487
-0.34%
+2.19%
-8.51%
$ 18.05M
$ 1.53B
5
HARRY
HARRY
HARRY
$ 0.013938
-0.36%
+7.06%
-11.95%
$ 14.02M
$ 4.66M
6
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04181
-0.60%
-2.83%
-7.70%
$ 9.56M
$ 1.40M
7
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.0705
+0.70%
+1.58%
-10.31%
$ 7.57M
$ 797.67K
8
PEP
PEP
PEP
$ 0.0000684
0.00%
+3.32%
+13.06%
$ 7.04M
$ 42.37M
9
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006281
+0.16%
-8.76%
+12.26%
$ 6.26M
$ 15.02M
10
PepeFork
PepeFork
PORK
$ 1.3471E-8
-2.35%
+0.80%
-4.49%
$ 5.67M
--
11
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.000005125
+0.04%
-3.30%
-3.45%
$ 5.13M
$ 10.55B
12
ANDY ETH
ANDY ETH
ANDY
$ 5.12E-6
0.00%
-3.30%
-3.76%
$ 5.12M
--
13
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005189
-0.10%
+0.41%
-7.54%
$ 4.68M
$ 2.01B
14
PEPECAT
PEPECAT
PEPECAT
$ 0.00470322
-0.09%
+0.03%
+137.94%
$ 4.66M
$ 12.84K
15
PURPLE PEPE
PURPLE PEPE
PURPE
$ 7.41E-6
+0.27%
-2.60%
-9.08%
$ 3.12M
--
16
PeiPei
PeiPei
PEIPEI
$ 0.000000005985
+0.12%
+2.50%
-0.45%
$ 2.52M
$ 1.20T
17
Zeus Network
Zeus Network
ZEUS
$ 0.002262
+0.45%
+3.59%
-8.53%
$ 2.10M
$ 27.35M
18
Wall Street Pepe
Wall Street Pepe
WEPE
$ 4.96E-6
+0.20%
-0.40%
-2.17%
$ 964.98K
--
19
Mind of Pepe
Mind of Pepe
MIND
$ 3.172E-5
-0.35%
+0.20%
-9.99%
$ 832.69K
--
20
Mellow Man
Mellow Man
MELLOW
$ 0.01089895
-0.04%
+0.04%
+5.82%
$ 756.61K
$ 2.51K
21
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00072909
+0.01%
-0.00%
-1.87%
$ 729.08K
$ 2.71K
22
Pepe 2.0
Pepe 2.0
PEPE2
$ 0.000000001486
-1.78%
-1.19%
-0.40%
$ 700.69K
$ 36.46T
23
PEPECASH
PEPECASH
PECH
$ 5.506E-9
0.00%
+5.00%
0.00%
$ 550.65K
--
24
Pepe Unchained
Pepe Unchained
PEPU
$ 0.00005195
-0.06%
-0.12%
-15.57%
$ 548.53K
$ 1.52B
25
Pepe Grinch
Pepe Grinch
GRINCH
$ 0.0005018
-0.15%
+0.10%
-13.11%
$ 501.79K
$ 7.43K
26
Baby Pepe
Baby Pepe
BABYPEPE
$ 9.11193E-7
+0.30%
+0.90%
-4.10%
$ 383.33K
--
27
PepeMusk
PepeMusk
PEPEMUSK
$ 0.00030185
-0.05%
+0.00%
-4.30%
$ 301.84K
$ 645.88
28
Skull of Pepe Token
Skull of Pepe Token
SKOP
$ 0.0019992
+0.05%
+0.01%
-1.16%
$ 299.88K
$ 14.59K
29
Gasspas
Gasspas
GASS
$ 6.67189E-10
+0.09%
-3.50%
-8.60%
$ 280.64K
--
30
HOOD PEPE
HOOD PEPE
HPEPE
$ 0.00028642
-0.03%
+0.14%
-12.65%
$ 278.60K
$ 4.90K
31
Pumpfun Pepe
Pumpfun Pepe
PFP
$ 0.00025965
+1.37%
+0.06%
-13.77%
$ 259.55K
$ 31.63K
32
Mystery
Mystery
MYSTERY
$ 5.95321E-10
+4.03%
-1.90%
-5.42%
$ 250.45K
--
33
Young Peezy AKA Pepe
Young Peezy AKA Pepe
PEEZY
$ 0.00023747
0.00%
--
-1.44%
$ 237.47K
$ 140.81
34
Dork Lord
Dork Lord
DORKY
$ 0.00339462
-0.08%
+0.02%
-29.06%
$ 235.65K
$ 319.04
35
Chinese Andy
Chinese Andy
ANDWU
$ 5.48553E-10
+0.11%
-1.60%
-10.89%
$ 230.77K
--
36
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.22485E-7
0.00%
-1.90%
-1.89%
$ 222.49K
--
37
Bird Dog
Bird Dog
BIRDDOG
$ 5.16641E-7
+0.11%
-0.20%
-1.45%
$ 217.35K
--
38
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020217
0.00%
0.00%
-2.39%
$ 200.76K
$ 1.29
39
Nitefeeder
Nitefeeder
NITEFEEDER
$ 4.10267E-10
0.00%
+0.40%
+2.94%
$ 172.60K
--
40
Peezy
Peezy
PEEZY
$ 5.41657E-7
+0.11%
+0.60%
-8.63%
$ 172.49K
--
41
Strawberry In Bloom
Strawberry In Bloom
BERRY
$ 0.00032354
-0.03%
-0.01%
-6.20%
$ 136.11K
$ 26.55K
42
Landwolf on AVAX
Landwolf on AVAX
WOLF
$ 1.96723E-7
0.00%
+0.50%
+3.85%
$ 135.74K
--
43
Bretter Brett
Bretter Brett
BRETT
$ 1.34301E-7
0.00%
+0.40%
-7.95%
$ 134.30K
--
44
History of Pepe
History of Pepe
HOPE
$ 0.00012554
-0.06%
+0.03%
-3.88%
$ 125.54K
$ 411.83
45
PepeTopia
PepeTopia
PEPETOPIA
$ 0.00012291
0.00%
--
+2.40%
$ 122.90K
$ 3.01
46
Babypepefi
Babypepefi
BABYPEPE
$ 0.00546567
-0.19%
--
+0.98%
$ 114.78K
$ 11.08
47
AstroPepeX
AstroPepeX
APX
$ 1.65E-6
0.00%
-4.40%
-4.62%
$ 107.55K
--
48
pepeAI
pepeAI
PEPEAI
$ 9.886E-5
+0.11%
-1.10%
+10.06%
$ 98.90K
--
49
Bird Dog on SOL
Bird Dog on SOL
BIRDDOG
$ 9.211E-5
0.00%
-1.80%
-2.70%
$ 92.03K
--
50
Andy BSC
Andy BSC
ANDY
$ 9.0879E-10
-0.08%
+2.20%
-2.71%
$ 90.88K
--

سوالات متداول

توکن‌ های The Boy’s Club چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های The Boy’s Club به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 105 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.44B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن The Boy’s Club چیست؟
در میان توکن‌ های دسته The Boy’s Club که در MEXC رصد می‌شوند، توکن KRETT با ثبت تغییر قیمتی 19.20% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن The Boy’s Club در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 105 توکن از دسته The Boy’s Club را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص The Boy’s Club می‌توان به PEPE, APEPE, BRETT اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته The Boy’s Club چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های The Boy’s Club در حال حاضر حدود $1.44B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش The Boy’s Club، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.