قیمت امروز Annika

قیمت لحظه‌ ای Annika (ANI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.43% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANI به USD برابر با $ 0 برای هر ANI می‌ باشد.

توکن Annika در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,584 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 850.92M ANI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -4.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Annika (ANI)

ارزش بازار $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.89K$ 23.89K $ 23.89K سرمایه در گردش 850.92M 850.92M 850.92M عرضه کل 899,915,365.45425 899,915,365.45425 899,915,365.45425

ارزش بازار فعلی Annika برابر است با $ 22.58K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANI برابر است با 850.92M، و عرضه کل آن 899915365.45425 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.89K است.