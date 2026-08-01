قیمت امروز ANI Token

قیمت لحظه‌ ای ANI Token (ANI) در حال حاضر برابر با $ 0.00263406 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.20% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANI به USD برابر با $ 0.00263406 برای هر ANI می‌ باشد.

توکن ANI Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 251,581 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.51M ANI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANI در بازه‌ ای بین $ 0.00263396 (حداقل) و $ 0.00269375 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00534324 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANI طی یک ساعت گذشته به میزان -2.00% و در هفت روز اخیر به میزان -2.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 41.61 رسیده است.

اطلاعات بازار ANI Token (ANI)

ارزش بازار $ 251.58K$ 251.58K $ 251.58K حجم (24 ساعته) $ 41.61$ 41.61 $ 41.61 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 251.58K$ 251.58K $ 251.58K سرمایه در گردش 95.51M 95.51M 95.51M عرضه کل 95,509,827.3457571 95,509,827.3457571 95,509,827.3457571

ارزش بازار فعلی ANI Token برابر است با $ 251.58K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 41.61. عرضه در گردش ANI برابر است با 95.51M، و عرضه کل آن 95509827.3457571 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 251.58K است.