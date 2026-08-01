قیمت امروز Andy on SOL

قیمت لحظه‌ ای Andy on SOL (ANDY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANDY به USD برابر با $ 0 برای هر ANDY می‌ باشد.

توکن Andy on SOL در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,430 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 945.99M ANDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANDY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.051211 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANDY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان +5.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Andy on SOL (ANDY)

ارزش بازار $ 51.43K$ 51.43K $ 51.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.43K$ 51.43K $ 51.43K سرمایه در گردش 945.99M 945.99M 945.99M عرضه کل 945,989,548.055281 945,989,548.055281 945,989,548.055281

ارزش بازار فعلی Andy on SOL برابر است با $ 51.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANDY برابر است با 945.99M، و عرضه کل آن 945989548.055281 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.43K است.