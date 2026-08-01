قیمت امروز ANDY ETH

قیمت لحظه‌ ای ANDY ETH (ANDY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANDY به USD برابر با $ 0 برای هر ANDY می‌ باشد.

توکن ANDY ETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,118,280 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00T ANDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANDY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANDY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.02% و در هفت روز اخیر به میزان -9.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار ANDY ETH (ANDY)

ارزش بازار $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M سرمایه در گردش 1.00T 1.00T 1.00T عرضه کل 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ANDY ETH برابر است با $ 5.12M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANDY برابر است با 1.00T، و عرضه کل آن 1000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.12M است.