قیمت امروز Andy BSC

قیمت لحظه‌ ای Andy BSC (ANDY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANDY به USD برابر با $ 0 برای هر ANDY می‌ باشد.

توکن Andy BSC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 90,879 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00T ANDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANDY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANDY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.09% و در هفت روز اخیر به میزان -10.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Andy BSC (ANDY)

ارزش بازار $ 90.88K$ 90.88K $ 90.88K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 90.88K$ 90.88K $ 90.88K سرمایه در گردش 100.00T 100.00T 100.00T عرضه کل 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Andy BSC برابر است با $ 90.88K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ANDY برابر است با 100.00T، و عرضه کل آن 100000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 90.88K است.