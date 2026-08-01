قیمت امروز AMC

قیمت لحظه‌ ای AMC (AMC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AMC به USD برابر با $ 0 برای هر AMC می‌ باشد.

توکن AMC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 216,876 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B AMC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AMC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02844162 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AMC طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -1.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.73K رسیده است.

اطلاعات بازار AMC (AMC)

ارزش بازار $ 216.88K$ 216.88K $ 216.88K حجم (24 ساعته) $ 2.73K$ 2.73K $ 2.73K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 216.88K$ 216.88K $ 216.88K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی AMC برابر است با $ 216.88K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.73K. عرضه در گردش AMC برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 216.88K است.