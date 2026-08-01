قیمت امروز AIPad

قیمت لحظه‌ ای AIPad (AIPAD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.95% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AIPAD به USD برابر با $ 0 برای هر AIPAD می‌ باشد.

توکن AIPad در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 88,173 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 192.52M AIPAD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AIPAD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.862302 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AIPAD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.13% و در هفت روز اخیر به میزان -2.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 36.66 رسیده است.

اطلاعات بازار AIPad (AIPAD)

ارزش بازار $ 88.17K$ 88.17K $ 88.17K حجم (24 ساعته) $ 36.66$ 36.66 $ 36.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 89.38K$ 89.38K $ 89.38K سرمایه در گردش 192.52M 192.52M 192.52M عرضه کل 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128 199,049,334.2921128

ارزش بازار فعلی AIPad برابر است با $ 88.17K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 36.66. عرضه در گردش AIPAD برابر است با 192.52M، و عرضه کل آن 199049334.2921128 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 89.38K است.