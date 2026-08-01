قیمت امروز Ainu

قیمت لحظه‌ ای Ainu (AINU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AINU به USD برابر با $ 0 برای هر AINU می‌ باشد.

توکن Ainu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 329,487 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,000,000.00T AINU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AINU در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AINU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.21% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Ainu (AINU)

ارزش بازار $ 329.49K$ 329.49K $ 329.49K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 329.49K$ 329.49K $ 329.49K سرمایه در گردش 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T عرضه کل 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

ارزش بازار فعلی Ainu برابر است با $ 329.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش AINU برابر است با 1,000,000.00T، و عرضه کل آن 1.0e+18 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 329.49K است.