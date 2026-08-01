قیمت امروز Across Protocol

قیمت لحظه‌ ای Across Protocol (ACX) در حال حاضر برابر با $ 0.04061363 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.08% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ACX به USD برابر با $ 0.04061363 برای هر ACX می‌ باشد.

توکن Across Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 28,616,817 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 704.66M ACX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ACX در بازه‌ ای بین $ 0.04014666 (حداقل) و $ 0.04154906 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.69 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.03124001 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ACX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.34% و در هفت روز اخیر به میزان +3.18% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 715.50K رسیده است.

اطلاعات بازار Across Protocol (ACX)

ارزش بازار $ 28.62M$ 28.62M $ 28.62M حجم (24 ساعته) $ 715.50K$ 715.50K $ 715.50K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 40.61M$ 40.61M $ 40.61M سرمایه در گردش 704.66M 704.66M 704.66M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Across Protocol برابر است با $ 28.62M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 715.50K. عرضه در گردش ACX برابر است با 704.66M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 40.61M است.