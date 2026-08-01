قیمت امروز Wow

قیمت لحظه‌ ای Wow (WOW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.38% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOW به USD برابر با $ 0 برای هر WOW می‌ باشد.

توکن Wow در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,562.72 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WOW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0045287 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -2.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wow (WOW)

ارزش بازار $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.56K$ 9.56K $ 9.56K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wow برابر است با $ 9.56K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WOW برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.56K است.