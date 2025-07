اطلاعات Rubic (RBC).

Rubic is a Cross-Chain Tech Aggregator for users and dApps. Rubic aggregates 40+ major blockchains, 90+ DEXs and bridges, and enables swapping of 15,500+ assets with the best rates, highest liquidity, and transaction speeds — in one click. Users can do it on https://app.rubic.exchange, but we also provide tools for dApps to enable cross-chain swaps (https://tools.rubic.exchange).

وب‌ سایت رسمی: https://rubic.exchange/ وایت پیپر https://docs.rubic.finance/ کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x3330bfb7332ca23cd071631837dc289b09c33333