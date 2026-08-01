قیمت امروز Mongy

قیمت لحظه‌ ای Mongy (MONGY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MONGY به USD برابر با $ 0 برای هر MONGY می‌ باشد.

توکن Mongy در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,141.03 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.54M MONGY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MONGY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03346525 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MONGY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Mongy (MONGY)

ارزش بازار $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K سرمایه در گردش 999.54M 999.54M 999.54M عرضه کل 999,544,524.652885 999,544,524.652885 999,544,524.652885

ارزش بازار فعلی Mongy برابر است با $ 12.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MONGY برابر است با 999.54M، و عرضه کل آن 999544524.652885 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.14K است.