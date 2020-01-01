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برترین توکن‌ های اکوسیستم Polkadot بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Polkadot را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7676
+0.01%
+0.83%
-4.91%
$ 1.29B
$ 1.14M
2
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2559
0.00%
-1.54%
-10.53%
$ 127.90M
$ 327.01K
3
Centrifuge
Centrifuge
CFG
$ 0.1523
-0.07%
+2.30%
-7.85%
$ 87.38M
$ 489.09K
4
Hydration
Hydration
HDX
$ 0.00956704
-0.13%
+0.01%
+18.25%
$ 56.62M
$ 45.02K
5
Kusama
Kusama
KSM
$ 2.902
+0.21%
+1.29%
-5.35%
$ 53.32M
$ 19.78K
6
$ 0.004549
+0.31%
+1.22%
-7.44%
$ 39.64M
$ 12.14M
7
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0.05777
+0.24%
+1.64%
-2.28%
$ 27.37M
$ 1.02M
8
Phala
Phala
PHA
$ 0.0221
+0.27%
+2.83%
-6.82%
$ 18.60M
$ 2.82M
9
Moonbeam
Moonbeam
GLMR
$ 0.007536
+0.24%
+1.52%
-12.05%
$ 8.90M
$ 8.48M
10
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2612
-0.04%
+2.19%
-10.17%
$ 7.86M
$ 95.90K
11
Aventus
Aventus
AVT
$ 0.39127
0.00%
-0.00%
-2.18%
$ 4.15M
$ 1.32K
12
Mythos
Mythos
MYTH
$ 0.00229018
+0.04%
-0.00%
-8.80%
$ 1.98M
$ 426.66
13
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.014508
-0.23%
-1.32%
-3.16%
$ 542.66K
$ 1.98M
14
RingDAO
RingDAO
RING
$ 0.00031292
0.00%
-0.00%
+0.04%
$ 534.50K
$ 31.96
15
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4.46562E-7
-0.42%
+3.50%
-15.19%
$ 446.50K
--
16
Acala Token
Acala Token
ACA
$ 0.0003881
+0.45%
+1.60%
+21.13%
$ 443.33K
$ 148.61M
17
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.0096449
-0.34%
-0.01%
-6.73%
$ 257.67K
$ 9.53K
18
Unique Network
Unique Network
UNQ
$ 0.00010954
0.00%
-0.00%
-5.52%
$ 28.03K
$ 381.32

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Polkadot چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Polkadot به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 18 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $1.73B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Polkadot چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Polkadot که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WUD با ثبت تغییر قیمتی 3.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Polkadot در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 18 توکن از دسته اکوسیستم Polkadot را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Polkadot می‌توان به DOT, TRAC, CFG اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Polkadot چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Polkadot در حال حاضر حدود $1.73B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Polkadot، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.