قیمت امروز Galeon

قیمت لحظه‌ ای Galeon (GALEON) در حال حاضر برابر با $ 0.00487593 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GALEON به USD برابر با $ 0.00487593 برای هر GALEON می‌ باشد.

توکن Galeon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,582,657 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 939.95M GALEON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GALEON در بازه‌ ای بین $ 0.00486609 (حداقل) و $ 0.00494358 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04139904 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0044354 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GALEON طی یک ساعت گذشته به میزان -0.97% و در هفت روز اخیر به میزان -0.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Galeon (GALEON)

ارزش بازار $ 4.58M$ 4.58M $ 4.58M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.17M$ 19.17M $ 19.17M سرمایه در گردش 939.95M 939.95M 939.95M عرضه کل 3,931,074,356.4648747 3,931,074,356.4648747 3,931,074,356.4648747

ارزش بازار فعلی Galeon برابر است با $ 4.58M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش GALEON برابر است با 939.95M، و عرضه کل آن 3931074356.4648747 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.17M است.