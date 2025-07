اطلاعات Forta (FORT).

Forta is a decentralized monitoring network to detect threats and anomalies on DeFi, NFT, governance, bridges and other Web3 systems in real-time.

وب‌ سایت رسمی: https://forta.org/ وایت پیپر https://docs.forta.network/en/latest/ کاوشگر بلوک: https://explorer.forta.network/