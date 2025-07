اطلاعات DODO (DODO).

DODO is a next-generation on-chain liquidity infrastructure based on active market maker algorithms. As a decentralized trading platform, DODO adopts a fund pool model and pure chain transactions to support the cost-free issuance of new assets.

وب‌ سایت رسمی: https://dodoex.io/ وایت پیپر https://docs.dodoex.io/en/home/what-is-dodo کاوشگر بلوک: https://etherscan.io/token/0x43dfc4159d86f3a37a5a4b3d4580b888ad7d4ddd