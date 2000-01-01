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برترین توکن‌ های بلاکچین ماژولار بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بلاکچین ماژولار را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
TIA
TIA
TIA
$ 0.3044
+0.10%
+0.56%
-6.69%
$ 279.94M
$ 546.80K
2
Movement
Movement
MOVE
$ 0.006436
-1.15%
-5.64%
-9.18%
$ 25.86M
$ 9.83M
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.025105
+0.08%
-0.00%
-12.15%
$ 23.42M
$ 2.66M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003447
-0.23%
+0.88%
-6.56%
$ 21.33M
$ 22.15M
5
CHR
CHR
CHR
$ 0.01364
+0.15%
+2.01%
-6.63%
$ 13.33M
$ 3.75M
6
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01481
+0.54%
+1.92%
-6.26%
$ 8.07M
$ 3.56M
7
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.001859
-0.05%
-3.08%
-10.15%
$ 7.20M
$ 28.15M
8
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.007238
+5.35%
+45.49%
+27.88%
$ 6.96M
$ 57.33M
9
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01308
+0.38%
-1.43%
-13.36%
$ 5.30M
$ 5.86M
10
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01776
+0.17%
-2.20%
+7.23%
$ 4.71M
$ 3.07M
11
NetX
NetX
NETX
$ 0.2014
-0.05%
-2.24%
-0.30%
$ 4.64M
$ 273.15K
12
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.001719
-0.12%
-3.08%
-24.19%
$ 1.54M
$ 51.15M
13
ENIMZ
ENIMZ
ENIMZ
$ 0.00991139
0.00%
0.00%
-1.38%
$ 921.47K
$ 337.92
14
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
0.00%
$ 240.67K
$ 6.80
15
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00032252
+0.14%
-0.09%
-13.62%
$ 150.92K
$ 430.37
16
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.02052
0.00%
+0.05%
-1.06%
--
$ 23.36M

سوالات متداول

توکن‌ های بلاکچین ماژولار چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بلاکچین ماژولار به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 16 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $403.61M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بلاکچین ماژولار چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بلاکچین ماژولار که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HEMI با ثبت تغییر قیمتی 45.49% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بلاکچین ماژولار در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 16 توکن از دسته بلاکچین ماژولار را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بلاکچین ماژولار می‌توان به TIA, MOVE, CTSI اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بلاکچین ماژولار چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بلاکچین ماژولار در حال حاضر حدود $403.61M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بلاکچین ماژولار، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.