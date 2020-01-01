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برترین توکن‌ های بازار بازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازار بازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.1097
+0.27%
+1.39%
-1.97%
$ 219.20M
$ 538.26K
2
Open Loot
Open Loot
OL
$ 0.004288
+1.94%
-2.26%
-12.22%
$ 3.46M
$ 12.88M
3
Altura
Altura
ALU
$ 0.002667
+0.08%
+0.61%
-9.03%
$ 2.63M
$ 17.69M
4
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.0087951
-2.96%
-0.12%
-2.83%
$ 1.21M
$ 50.92K
5
PortugalNationalTeam
PortugalNationalTeam
POR
$ 0.08
-0.56%
+3.76%
-3.95%
$ 1.04M
$ 691.12K
6
GAIMIN
GAIMIN
GMRX
$ 8.75E-6
+0.23%
-1.20%
0.00%
$ 502.52K
--
7
HYBUX
HYBUX
HYBUX
$ 2.754E-5
-0.04%
+8.50%
+20.05%
$ 119.91K
--
8
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.821E-5
0.00%
-4.20%
-4.40%
$ 68.21K
--
9
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00051001
-0.03%
+0.00%
+2.86%
$ 31.33K
$ 7.15
10
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
11
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.04523
+0.41%
-1.62%
-21.77%
--
$ 2.17M
12
The9bit
The9bit
9BIT
$ 0.05004
-0.06%
-0.13%
-0.15%
--
$ 15.85M

سوالات متداول

توکن‌ های بازار بازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازار بازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 12 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $228.27M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازار بازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازار بازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن HYBUX با ثبت تغییر قیمتی 8.50% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازار بازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 12 توکن از دسته بازار بازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازار بازی می‌توان به IMX, OL, ALU اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازار بازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازار بازی در حال حاضر حدود $228.27M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازار بازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.