قیمت امروز 2026

قیمت لحظه‌ ای 2026 (2026) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.34% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 2026 به USD برابر با $ 0 برای هر 2026 می‌ باشد.

توکن 2026 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,245 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.24M 2026 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 2026 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00165419 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 2026 طی یک ساعت گذشته به میزان +0.11% و در هفت روز اخیر به میزان -27.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 2026 (2026)

ارزش بازار $ 37.25K$ 37.25K $ 37.25K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.25K$ 37.25K $ 37.25K سرمایه در گردش 999.24M 999.24M 999.24M عرضه کل 999,242,666.158442 999,242,666.158442 999,242,666.158442

ارزش بازار فعلی 2026 برابر است با $ 37.25K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 2026 برابر است با 999.24M، و عرضه کل آن 999242666.158442 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.25K است.