قیمت امروز 19

قیمت لحظه‌ ای 19 (19) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 19 به USD برابر با $ 0 برای هر 19 می‌ باشد.

توکن 19 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,629 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.44M 19 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 19 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 19 طی یک ساعت گذشته به میزان -1.28% و در هفت روز اخیر به میزان +56.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 19 (19)

ارزش بازار $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 38.63K$ 38.63K $ 38.63K سرمایه در گردش 999.44M 999.44M 999.44M عرضه کل 999,437,525.475647 999,437,525.475647 999,437,525.475647

ارزش بازار فعلی 19 برابر است با $ 38.63K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 19 برابر است با 999.44M، و عرضه کل آن 999437525.475647 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.63K است.