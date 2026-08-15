قیمت امروز 11am

قیمت لحظه‌ ای 11am (11AM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 11AM به USD برابر با $ 0 برای هر 11AM می‌ باشد.

توکن 11am در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 38,671 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 537.75M 11AM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 11AM در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00302463 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 11AM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 11am (11AM)

ارزش بازار $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 71.91K$ 71.91K $ 71.91K سرمایه در گردش 537.75M 537.75M 537.75M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 11am برابر است با $ 38.67K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 11AM برابر است با 537.75M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 71.91K است.