Precio de Zenith Protocol hoy

El precio actual de Zenith Protocol (ZTH) hoy es $ 0.00346801, con una variación del 3.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZTH a USD es $ 0.00346801 por ZTH.

Zenith Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,363,982, con un suministro circulante de 969.99M ZTH. Durante las últimas 24 horas, ZTH cotiza entre $ 0.00337069 (bajo) y $ 0.00381822 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00499096, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZTH experimentó un cambio de -4.27% en la última hora y de -12.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 60.16K.

Información del mercado de Zenith Protocol (ZTH)

Cap de mercado $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Volumen (24H) $ 60.16K$ 60.16K $ 60.16K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.36M$ 3.36M $ 3.36M Suministro de Circulación 969.99M 969.99M 969.99M Suministro total 969,993,365.610519 969,993,365.610519 969,993,365.610519

La capitalización de mercado actual de Zenith Protocol es de $ 3.36M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 60.16K. El suministro circulante de ZTH es de 969.99M, con un suministro total de 969993365.610519. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.36M.