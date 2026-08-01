Precio de Arrow hoy

El precio actual de Arrow (ARROW) hoy es € 0.1735, con una variación del 6.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ARROW a EUR es € 0.1735 por ARROW.

Arrow actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ARROW. Durante las últimas 24 horas, ARROW cotiza entre € 0.165 (bajo) y € 0.22 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ARROW experimentó un cambio de -0.52% en la última hora y de -34.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 77.10K.

Información del mercado de Arrow (ARROW)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 77.10K€ 77.10K € 77.10K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.73M€ 1.73M € 1.73M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000 10,000,000 10,000,000 Blockchain pública ROBINHOOD

La capitalización de mercado actual de Arrow es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 77.10K. El suministro circulante de ARROW es de --, con un suministro total de 10000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.73M.