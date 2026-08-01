Precio de Bana Protocol hoy

El precio actual de Bana Protocol (BANA) hoy es € 0.8509, con una variación del 0.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BANA a EUR es € 0.8509 por BANA.

Bana Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- BANA. Durante las últimas 24 horas, BANA cotiza entre € 0.8509 (bajo) y € 0.852 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, BANA experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -1.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 63.25.

Información del mercado de Bana Protocol (BANA)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 63.25€ 63.25 € 63.25 Cap. de mercado totalmente diluida € 850.90M€ 850.90M € 850.90M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Bana Protocol es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 63.25. El suministro circulante de BANA es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 850.90M.