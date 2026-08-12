Precio de STOC hoy

El precio actual de STOC (STOC) hoy es € 0.5697, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STOC a EUR es € 0.5697 por STOC.

STOC actualmente está en el puesto #3937 por capitalización de mercado en € 0.00, con un suministro circulante de 0.00 STOC. Durante las últimas 24 horas, STOC cotiza entre € 0.5683 (bajo) y € 0.5704 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 2.064202368416404882, mientras que el mínimo histórico fue € 0.023367602918311105.

En el corto plazo, STOC experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de +6.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 11.27K.

Información del mercado de STOC (STOC)

Puesto No.3937 Cap de mercado € 0.00€ 0.00 € 0.00 Volumen (24H) € 11.27K€ 11.27K € 11.27K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.85B€ 2.85B € 2.85B Suministro de Circulación 0.00 0.00 0.00 Suministro total 4,999,899,952 4,999,899,952 4,999,899,952 Blockchain pública STOCHAIN

La capitalización de mercado actual de STOC es de € 0.00, con un volumen de trading en 24 horas de € 11.27K. El suministro circulante de STOC es de 0.00, con un suministro total de 4999899952. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.85B.