Precio de The Final Form Bull hoy

El precio actual de The Final Form Bull (CZ) hoy es € 0.005345, con una variación del 2.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CZ a EUR es € 0.005345 por CZ.

The Final Form Bull actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- CZ. Durante las últimas 24 horas, CZ cotiza entre € 0.005178 (bajo) y € 0.005846 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, CZ experimentó un cambio de -0.58% en la última hora y de +11.89% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 63.81K.

Información del mercado de The Final Form Bull (CZ)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 63.81K€ 63.81K € 63.81K Cap. de mercado totalmente diluida € 5.35M€ 5.35M € 5.35M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de The Final Form Bull es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 63.81K. El suministro circulante de CZ es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 5.35M.