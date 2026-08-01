Precio de Xavier hoy

El precio actual de Xavier (XAVIER) hoy es $ 0, con una variación del 18.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XAVIER a USD es $ 0 por XAVIER.

Xavier actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 95,709, con un suministro circulante de 989.97M XAVIER. Durante las últimas 24 horas, XAVIER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, XAVIER experimentó un cambio de -0.08% en la última hora y de -6.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Xavier (XAVIER)

Cap de mercado $ 95.71K$ 95.71K $ 95.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.71K$ 95.71K $ 95.71K Suministro de Circulación 989.97M 989.97M 989.97M Suministro total 989,967,457.291122 989,967,457.291122 989,967,457.291122

La capitalización de mercado actual de Xavier es de $ 95.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de XAVIER es de 989.97M, con un suministro total de 989967457.291122. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.71K.