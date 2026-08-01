Precio de Wrapped Canton Coin hoy

El precio actual de Wrapped Canton Coin (WCC) hoy es $ 0.097892, con una variación del 0.67% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WCC a USD es $ 0.097892 por WCC.

Wrapped Canton Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 395,038, con un suministro circulante de 4.04M WCC. Durante las últimas 24 horas, WCC cotiza entre $ 0.093449 (bajo) y $ 0.104299 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.774895, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.082287.

En el corto plazo, WCC experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de -12.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 4.18K.

Información del mercado de Wrapped Canton Coin (WCC)

Cap de mercado $ 395.04K$ 395.04K $ 395.04K Volumen (24H) $ 4.18K$ 4.18K $ 4.18K Cap. de mercado totalmente diluida $ 395.04K$ 395.04K $ 395.04K Suministro de Circulación 4.04M 4.04M 4.04M Suministro total 4,035,577.645216349 4,035,577.645216349 4,035,577.645216349

La capitalización de mercado actual de Wrapped Canton Coin es de $ 395.04K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 4.18K. El suministro circulante de WCC es de 4.04M, con un suministro total de 4035577.645216349. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 395.04K.