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Principales tokens de Tokens envueltos por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens envueltos. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 63 727,35
-0,20%
-0,55%
-1,78%
$ 1,28T
$ 6,78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1 890,32
-0,14%
+0,53%
-1,13%
$ 227,96B
$ 94,16K
3
Solana
Solana
SOL
$ 76,06
-0,08%
+0,67%
+3,05%
$ 44,22B
$ 415,51K
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2 342,62
-0,13%
+0,01%
-1,03%
$ 8,70B
$ 6,11M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 777,88
-0,19%
-0,43%
-1,75%
$ 7,43B
$ 7,35
6
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2 080,19
-0,17%
+0,01%
-0,97%
$ 7,00B
$ 1,41M
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 63 625
-0,21%
-0,00%
-1,72%
$ 6,18B
$ 263,25M
8
WETH
WETH
WETH
$ 1 886,1
-0,20%
+0,01%
-1,20%
$ 4,21B
$ 253,29M
9
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0,09835
-0,21%
+3,51%
-2,22%
$ 3,84B
$ 2,76M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2 081,81
+0,80%
+1,57%
-0,37%
$ 3,41B
$ 0,02
11
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0,331884
-0,59%
+0,00%
+1,39%
$ 1,38B
$ 52,20M
12
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 609,1
-0,04%
+0,02%
+2,56%
$ 1,06B
$ 299,47M
13
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 76,18
-0,01%
+0,00%
+3,22%
$ 977,55M
$ 391,11M
14
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63 665
-0,27%
-0,00%
-1,72%
$ 460,20M
$ 367,05K
15
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2 145,84
-0,14%
+0,01%
-1,01%
$ 352,89M
$ 4,80M
16
GTETH
GTETH
GTETH
$ 1 886,79
-0,15%
+0,01%
-0,93%
$ 338,72M
$ 84,27K
17
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 54,78
+0,61%
-0,01%
-2,02%
$ 325,54M
$ 212,58K
18
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64 159
0,00%
--
-0,99%
$ 304,61M
$ 151,41
19
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0,00605707
-0,01%
-0,00%
+2,31%
$ 283,20M
$ 1,50M
20
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00005068
+0,02%
+2,24%
+2,51%
$ 281,70M
$ 4,74B
21
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 63 937
-0,11%
-0,00%
-1,61%
$ 221,32M
$ 80,71K
22
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 63 669
-0,17%
-0,00%
-1,65%
$ 184,66M
$ 53,97K
23
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 1,0
0,00%
--
0,00%
$ 170,25M
$ 4,31
24
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6,26
-0,32%
-0,03%
-6,15%
$ 126,97M
$ 22,80M
25
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1,17
0,00%
0,00%
0,00%
$ 126,78M
$ 210,22K
26
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1,018
-0,29%
+0,01%
-2,77%
$ 114,88M
$ 1,85M
27
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0,00891228
-0,22%
-0,03%
+2,80%
$ 89,53M
$ 9,40K
28
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 9,83E-6
-0,20%
-1,10%
+11,96%
$ 84,47M
--
29
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0,999958
0,00%
--
0,00%
$ 71,35M
$ 3,29
30
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1,093
0,00%
0,00%
+0,09%
$ 55,11M
--
31
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1,017
-0,10%
+0,01%
-3,24%
$ 50,87M
$ 46,55K
32
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 63 671
-0,21%
-0,00%
-1,71%
$ 49,92M
$ 47,49K
33
$ 0,03606
-0,72%
-0,94%
-2,12%
$ 42,70M
$ 22,35K
34
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1,031
0,00%
0,00%
+0,10%
$ 40,67M
$ 42,61
35
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0,077169
-0,09%
-0,05%
+4,54%
$ 36,44M
$ 1,29M
36
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2 014,9
-0,14%
+0,01%
-1,40%
$ 35,69M
$ 28,71
37
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2 251,45
-1,15%
--
-1,48%
$ 34,10M
$ 1,52
38
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1,68
0,00%
+0,05%
-2,89%
$ 32,15M
$ 6,18M
39
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,005074
-0,22%
+1,94%
+1,92%
$ 28,39M
$ 18,96M
40
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0,175587
0,00%
+138,87%
+14 155,78%
$ 27,53M
$ 172,53
41
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0,04706872
+0,21%
-0,00%
-12,74%
$ 26,83M
$ 393,95K
42
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0,0070174
-0,36%
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+6,16%
$ 26,05M
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43
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 205,16
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44
rsERG
rsERG
RSERG
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-0,10%
-0,10%
+1,84%
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45
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 50,22
-0,16%
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46
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 95,38
+0,24%
+0,00%
+11,02%
$ 20,06M
$ 2,28M
47
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 1 982,14
-0,08%
-0,00%
-3,01%
$ 19,59M
$ 6,42K
48
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0,075702
-0,13%
0,00%
+0,65%
$ 19,24M
$ 2,59M
49
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1,045
-0,10%
+0,03%
-2,79%
$ 18,75M
$ 118,21K
50
Wrapped OETH
Wrapped OETH
WOETH
$ 2 192,81
-0,31%
+0,00%
-1,54%
$ 18,64M
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens envueltos y por qué son populares?
Los tokens de Tokens envueltos representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 209 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $1598.01B.
¿Cuál es el token de Tokens envueltos con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens envueltos rastreados en MEXC, WONE ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 138.87% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens envueltos están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 209 tokens de Tokens envueltos, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. BTC, ETH, SOL se encuentra entre los tokens populares de Tokens envueltos. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens envueltos?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens envueltos es de aproximadamente $1598.01B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens envueltos, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.