Precio de Nesa(NES)
El precio actual de Nesa (NES) hoy es € 0.2039, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NES a EUR es € 0.2039 por NES.
Nesa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NES. Durante las últimas 24 horas, NES cotiza entre € 0.2015 (bajo) y € 0.2067 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, NES experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -0.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.09K.
BSC
La capitalización de mercado actual de Nesa es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.09K. El suministro circulante de NES es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 203.90M.
+0.09%
+0.29%
-0.64%
-0.64%
Siga los cambios de precios de Nesa para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.000507
|+0.29%
|30 Días
|€ -0.038
|-15.71%
|60 Días
|€ +0.1289
|+171.86%
|90 Días
|€ +0.1289
|+171.86%
Hoy, NES registró un cambio de € +0.000507 (+0.29%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.038 (-15.71%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, NES experimentó un cambio de € +0.1289 (+171.86%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.1289 (+171.86%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Nesa (NES)?
Consulta la página Historial de precios de Nesa ahora.
Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Nesa, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de NES: bajista, alcista 40% | bajista 60%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz dorada
|K > D
|El impulso a corto plazo se está calentando, la temperatura sube.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|5‑6 Comprar
|60‑80% Compra
|La mayoría de las MAs apuntando hacia arriba, alineación alcista dominante.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S2 ≤ Precio < S1
|Entre S2‑S1
|Por debajo del pivote central, entrando en la zona de precios bajos.
NES_USDT se encuentra operando en el período de 4 horas a un nivel de 0,2069. El precio está situado muy cerca por encima del punto clave S2, ubicado en 0,2065. La línea central del rango se establece en 0,2099. Actualmente, la estructura se encuentra dentro de un intervalo de oscilación en niveles bajos. En el corto plazo, el conjunto de medias móviles muestra una configuración que indica señales de compra, mientras que las medias móviles de largo plazo permanecen en un estado neutral. El indicador MACD ha formado una señal de cruce negativo, y el RSI se encuentra en una zona neutra. Las líneas rápidas y lentas del indicador muestran una separación en sus direcciones. La volatilidad presenta características de convergencia, y la distribución del impulso revela una dispersión equilibrada entre los compradores y vendedores. La resistencia más cercana por encima se sitúa en el punto clave S1, en 0,2084, a solo 0,0015 por encima del precio actual. La siguiente resistencia secundaria se ubica en el nivel central de 0,2099. Por el lado inferior, el soporte más próximo se encuentra en el punto clave S2, en 0,2065, a apenas 0,0004 por debajo del precio actual. Finalmente, la resistencia de referencia más lejana se sitúa en el punto clave R1, en 0,2118, mientras que el soporte de referencia más distante deberá observarse en niveles inferiores del rango.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Nesa podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
¿Listo para empezar con Nesa? Comprar NES es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Nesa. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Nesa (NES).
Poseer Nesa te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin
Comprar Nesa (NES) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.
Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC
Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.
Nesa es una capa de ejecución de IA descentralizada, verificable y que preserva la privacidad. Permite a los usuarios ejecutar potentes modelos de IA —de lenguaje, visión y más— a través de una red globalmente distribuida de nodos de cómputo, sin necesidad de confiar en una sola entidad. Los modelos permanecen confidenciales, los datos se mantienen privados y los resultados pueden verificarse. Desarrollada como una blockchain de Capa 1 ligera, Nesa admite la verificación on-chain de inferencias realizadas off-chain mediante el uso de innovadoras primitivas criptográficas.
Para conocer Nesa más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
|Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
|02-04 11:04:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
Abre posiciones long o short de NES con apalancamiento. Explora el trading de futuros NESUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.
Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Nesa en vivo y opera en directo.
Principales criptomonedas con datos de mercado disponibles en MEXC
Criptomonedas de moda que están acaparando la atención del mercado
Criptomonedas recientemente listadas y disponibles para operar
Las principales subidas de criptomonedas de hoy
Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.