Precio de Nesa hoy

El precio actual de Nesa (NES) hoy es € 0.2039, con una variación del 0.29% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de NES a EUR es € 0.2039 por NES.

Nesa actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- NES. Durante las últimas 24 horas, NES cotiza entre € 0.2015 (bajo) y € 0.2067 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, NES experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de -0.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 70.09K.

Información del mercado de Nesa (NES)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 70.09K€ 70.09K € 70.09K Cap. de mercado totalmente diluida € 203.90M€ 203.90M € 203.90M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Nesa es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 70.09K. El suministro circulante de NES es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 203.90M.