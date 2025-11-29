Precio de Wrapped Aave Base GHO hoy

El precio actual de Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO) hoy es $ 1.037, con una variación del 0.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WABASGHO a USD es $ 1.037 por WABASGHO.

Wrapped Aave Base GHO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,233,666, con un suministro circulante de 6.04M WABASGHO. Durante las últimas 24 horas, WABASGHO cotiza entre $ 1.017 (bajo) y $ 1.042 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.25, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.81731.

En el corto plazo, WABASGHO experimentó un cambio de +0.47% en la última hora y de +0.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Base GHO (WABASGHO)

Cap de mercado $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.23M$ 6.23M $ 6.23M Suministro de Circulación 6.04M 6.04M 6.04M Suministro total 6,037,082.763076776 6,037,082.763076776 6,037,082.763076776

