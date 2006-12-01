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Principales tokens de Tokens Aave por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Tokens Aave. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,888.05
+0.17%
+0.01%
-1.16%
$ 4.53B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 89.6
+0.38%
+0.01%
+1.62%
$ 219.73M
$ 2.36K
3
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 126.75M
$ 201.38K
4
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,147.55
+0.02%
+0.01%
-1.15%
$ 107.02M
--
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.67M
$ 42.61
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,019.0
+0.05%
+0.01%
-1.21%
$ 19.96M
$ 6.48K
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1,888.9
+0.10%
+0.01%
-1.08%
$ 12.12M
--
9
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1.15
0.00%
-0.00%
-0.86%
$ 6.62M
$ 15.47
10
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 1,888.9
+0.10%
+0.01%
-1.08%
$ 6.45M
--
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1.004
0.00%
0.00%
-0.10%
$ 2.21M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 1.07M
$ 415.14
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 1.06
0.00%
0.00%
0.00%
$ 691.39K
$ 216.40
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2,353.43
-0.09%
+0.02%
-0.81%
$ 521.05K
$ 24.82K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0.091657
+0.84%
+0.01%
+4.11%
$ 355.63K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 311.68K
$ 60.74K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0.990626
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 215.06K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 2,016.4
+0.05%
+0.01%
-1.15%
$ 178.04K
$ 175.99
19
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 1.1
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 144.43K
$ 10.12K
20
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 1,981.12
-0.02%
+0.01%
-1.09%
$ 137.20K
$ 1.74K
21
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 1.038
0.00%
+0.00%
+0.10%
$ 111.83K
$ 203.42K
22
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 1,965.97
-0.09%
+0.02%
-0.10%
$ 91.66K
$ 24.54K
23
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1.22
0.00%
--
0.00%
$ 69.52K
$ 11.13K
24
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2,346.33
0.00%
+0.01%
-0.41%
$ 67.52K
$ 64.13
25
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0.10682
0.00%
+0.01%
-4.57%
$ 51.37K
--
26
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1.2
0.00%
--
+1.69%
$ 27.23K
$ 2.35
27
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2,396.21
+0.39%
+0.03%
+1.58%
$ 26.94K
$ 13.95
28
Wrapped Aave Gnosis wstETH
Wrapped Aave Gnosis wstETH
WAGNOWSTETH
$ 2,289.69
+0.05%
+0.01%
-0.69%
$ 10.07K
$ 5.39K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Tokens Aave y por qué son populares?
Los tokens de Tokens Aave representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 28 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $5.15B.
¿Cuál es el token de Tokens Aave con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Tokens Aave rastreados en MEXC, WABASWSTETH ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 0.03% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Tokens Aave están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 28 tokens de Tokens Aave, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. AWETH, STKAAVE, WAETHUSDT se encuentra entre los tokens populares de Tokens Aave. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Tokens Aave?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Tokens Aave es de aproximadamente $5.15B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Tokens Aave, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.