Precio de Universal Operating System hoy

El precio actual de Universal Operating System ($UOS) hoy es $ 0.311352, con una variación del 1.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $UOS a USD es $ 0.311352 por $UOS.

Universal Operating System actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74,665, con un suministro circulante de 239.81K $UOS. Durante las últimas 24 horas, $UOS cotiza entre $ 0.305142 (bajo) y $ 0.311851 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 27.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.225061.

En el corto plazo, $UOS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -16.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.25.

Información del mercado de Universal Operating System ($UOS)

Cap de mercado $ 74.67K$ 74.67K $ 74.67K Volumen (24H) $ 9.25$ 9.25 $ 9.25 Cap. de mercado totalmente diluida $ 311.35K$ 311.35K $ 311.35K Suministro de Circulación 239.81K 239.81K 239.81K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Universal Operating System es de $ 74.67K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.25. El suministro circulante de $UOS es de 239.81K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 311.35K.