Precio de xPayLink hoy

El precio actual de xPayLink (XPLK) hoy es € 0.03028, con una variación del 20.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XPLK a EUR es € 0.03028 por XPLK.

xPayLink actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- XPLK. Durante las últimas 24 horas, XPLK cotiza entre € 0.03013 (bajo) y € 0.0432 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, XPLK experimentó un cambio de -1.05% en la última hora y de -95.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 347.97K.

Información del mercado de xPayLink (XPLK)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 347.97K€ 347.97K € 347.97K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.03M€ 3.03M € 3.03M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de xPayLink es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 347.97K. El suministro circulante de XPLK es de --, con un suministro total de 100000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.03M.