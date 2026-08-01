Precio de The Dancing Squirrel hoy

El precio actual de The Dancing Squirrel (BELKA) hoy es $ 0, con una variación del 4,33% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BELKA a USD es $ 0 por BELKA.

The Dancing Squirrel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17.436,38, con un suministro circulante de 999,69M BELKA. Durante las últimas 24 horas, BELKA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,00391734, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BELKA experimentó un cambio de -0,57% en la última hora y de -13,64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Dancing Squirrel (BELKA)

Cap de mercado $ 17,44K$ 17,44K $ 17,44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 17,44K$ 17,44K $ 17,44K Suministro de Circulación 999,69M 999,69M 999,69M Suministro total 999.693.684,958433 999.693.684,958433 999.693.684,958433

La capitalización de mercado actual de The Dancing Squirrel es de $ 17,44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BELKA es de 999,69M, con un suministro total de 999693684.958433. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 17,44K.