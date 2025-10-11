Información del precio (USD) de Surge (SURGE)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.071225 24H Máx $ 0.160267 Máximo Histórico $ 0.160267 Precio más bajo $ 0.071225 Cambio de Precio (1H) +1.60% Cambio de Precio (1D) -20.77% Cambio de Precio (7D) --

El precio en tiempo real de Surge (SURGE) es de $0.120921. Durante las últimas 24 horas, SURGE se ha operado entre un mínimo de $ 0.071225 y un máximo de $ 0.160267, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de SURGE es de $ 0.160267, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.071225.

En términos de rendimiento a corto plazo, SURGE ha cambiado en un +1.60% en la última hora, -20.77% en 24 horas y -- en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Surge (SURGE)

Cap de mercado $ 2.37M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.00M Suministro de Circulación 19.75M Suministro total 25,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Surge es de $ 2.37M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SURGE es de 19.75M, con un suministro total de 25000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.00M.