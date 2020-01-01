Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Bots de trading por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Bots de trading. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01126466
-0.14%
+0.11%
+18.27%
$ 2.76M
$ 22.28K
2
Panther AI
Panther AI
PAI
$ 0.00479534
0.00%
--
+3.51%
$ 2.28M
$ 2.75
3
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00105156
0.00%
-0.01%
-16.37%
$ 1.05M
$ 1.17K
4
ROAI Scalper
ROAI Scalper
ROAI
$ 0.01066401
0.00%
--
-0.55%
$ 1.01M
$ 19.13
5
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00098972
-0.23%
-0.06%
-6.10%
$ 989.67K
$ 67.66K
6
uTrade
uTrade
UTT
$ 0.220694
+0.01%
-0.00%
+5.76%
$ 926.20K
$ 159.44K
7
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00089625
+3.22%
-0.01%
+99.91%
$ 896.25K
$ 42.67K
8
Surge
Surge
SURGE
$ 0.02644339
-0.06%
-0.00%
-7.48%
$ 660.98K
$ 7.88K
9
Arqen
Arqen
ARQ
$ 0.00733323
-0.90%
-0.03%
-3.80%
$ 601.32K
$ 67.90K
10
Infinity Rocket
Infinity Rocket
IRT
$ 0.00250333
+0.15%
+0.04%
+10.84%
$ 500.70K
$ 17.25K
11
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00038556
-0.84%
-0.05%
-10.87%
$ 385.56K
$ 937.97
12
BlockMind
BlockMind
BMIND
$ 2.17E-6
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 217.50K
--
13
Vtrading
Vtrading
VTRADING
$ 0.00017954
-5.62%
-0.15%
-70.24%
$ 179.54K
$ 1.06K
14
okbet
okbet
OK
$ 6.224E-5
-0.06%
+4.00%
-9.31%
$ 62.23K
--
15
Onchain AI
Onchain AI
OCAI
$ 0.00058392
0.00%
--
-0.54%
$ 58.39K
$ 24.63
16
DeVoid
DeVoid
DVD
$ 4.188E-5
0.00%
-5.60%
-0.07%
$ 20.94K
--
17
Dungeon Labs
Dungeon Labs
DLABS
$ 1.67844E-7
0.00%
-0.90%
+9.42%
$ 16.78K
--
18
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 0.00010596
0.00%
--
0.00%
$ 13.33K
$ 1.08
19
Flipr
Flipr
FLIPR
$ 1.904E-5
0.00%
+3.10%
+2.81%
$ 13.32K
--
20
Zereus AI
Zereus AI
ZEREUS
$ 1.299E-5
0.00%
-1.20%
-0.76%
$ 12.99K
--
21
PipTrade by Virtuals
PipTrade by Virtuals
PIP
$ 9.5E-6
0.00%
+3.60%
+0.53%
$ 9.50K
--
22
Algon Trade
Algon Trade
ALG
$ 9.91E-6
0.00%
+3.70%
+3.77%
$ 9.47K
--
23
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6008
+0.38%
+5.87%
+7.03%
--
$ 148.62K
24
AntFun
AntFun
ANTFUN
$ 0.042321
-0.14%
-0.89%
-1.99%
--
$ 190.15M
25
AIXDROP
AIXDROP
AIXDROP
$ 0.00018594
-0.05%
+0.46%
-36.82%
--
$ 1.76B
26
VaporFund
VaporFund
VPR
$ 0.0005272
-0.02%
-1.53%
-1.75%
--
$ 34.88M

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Bots de trading y por qué son populares?
Los tokens de Bots de trading representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 26 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $12.68M.
¿Cuál es el token de Bots de trading con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Bots de trading rastreados en MEXC, TRADOOR ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 5.87% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Bots de trading están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 26 tokens de Bots de trading, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. ALTT, PAI, CRONUS se encuentra entre los tokens populares de Bots de trading. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Bots de trading?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Bots de trading es de aproximadamente $12.68M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Bots de trading, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.