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Principales tokens de Ecosistema Cardano por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Cardano. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 57.86M
2
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1865
+0.16%
-0.37%
-0.48%
$ 6.82B
$ 17.85M
3
FET
FET
FET
$ 0.1359
+0.59%
+1.27%
-4.77%
$ 306.76M
$ 1.52M
4
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03486
+0.98%
-10.17%
-17.37%
$ 41.25M
$ 10.54M
5
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.02933
+0.10%
+1.52%
+4.26%
$ 25.04M
$ 2.35M
6
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003298
+0.37%
-2.66%
+0.24%
$ 24.63M
$ 185.89M
7
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.22144
-0.06%
-0.09%
+1.85%
$ 21.64M
$ 5.77K
8
SingularityNET
SingularityNET
AGIX
$ 0.058123
-0.51%
-0.01%
-7.00%
$ 13.85M
$ 8.50K
9
Indigo Protocol iUSD
Indigo Protocol iUSD
IUSD
$ 0.987408
+0.08%
+0.00%
-0.60%
$ 9.40M
$ 2.41K
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02184044
+0.02%
+0.02%
+1.22%
$ 8.21M
$ 143.18K
11
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.388725
-0.18%
-0.00%
-6.23%
$ 7.00M
$ 4.65K
12
Anzens USDA
Anzens USDA
USDA
$ 0.998932
+0.19%
+0.00%
-1.29%
$ 6.75M
$ 36.66K
13
Hosky
Hosky
HOSKY
$ 6.442E-9
-0.09%
+0.40%
-0.91%
$ 6.44M
--
14
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003071
-1.39%
-3.09%
-3.92%
$ 5.27M
$ 5.15M
15
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.00152347
+0.04%
-0.01%
-1.91%
$ 4.57M
$ 5.40K
16
Djed
Djed
DJED
$ 0.988735
+0.16%
+0.00%
-0.38%
$ 3.97M
$ 42.86K
17
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007796
+0.39%
-3.92%
-4.68%
$ 3.89M
$ 7.02M
18
Liqwid Finance
Liqwid Finance
LQ
$ 0.181879
-0.07%
+0.07%
+6.79%
$ 3.69M
$ 4.43K
19
Surf Lending
Surf Lending
SURF
$ 0.172687
+0.11%
-0.03%
-2.69%
$ 3.45M
$ 41.78K
20
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000123
0.00%
-0.81%
-3.91%
$ 3.06M
$ 35.50M
21
Nuvola Digital
Nuvola Digital
NVL
$ 0.162257
0.00%
-0.00%
-6.53%
$ 2.75M
$ 1.67K
22
Kinka
Kinka
XNK
$ 4,013.83
0.00%
--
0.00%
$ 1.93M
$ 34.09K
23
Cornucopias
Cornucopias
COPI
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-0.05%
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-1.68%
$ 1.91M
$ 85.40
24
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
$ 0.086818
+0.03%
+0.01%
-12.73%
$ 1.66M
$ 3.19K
25
Ascend
Ascend
ASCEND
$ 0.089739
+0.05%
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-3.24%
$ 1.38M
$ 4.92K
26
Palm Economy
Palm Economy
PALM
$ 0.00010844
-0.02%
-0.00%
-6.06%
$ 1.25M
$ 6.73
27
ChainSwap
ChainSwap
CSWAP
$ 0.001578
-24.86%
-11.70%
-9.27%
$ 1.22M
$ 504.39K
28
CockCardano
CockCardano
COCK
$ 0.00101145
+0.14%
-0.09%
+15.15%
$ 1.01M
$ 2.09K
29
NuNet
NuNet
NTX
$ 0.001994
+0.10%
-0.15%
+5.79%
$ 1.00M
$ 16.73M
30
Surge
Surge
SURGE
$ 0.02651684
-0.20%
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-7.24%
$ 662.86K
$ 7.90K
31
Xerberus
Xerberus
XER
$ 0.00152379
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--
+2.30%
$ 454.22K
$ 76.19
32
TITAN
TITAN
TITAN
$ 0.01625505
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--
-6.70%
$ 429.13K
$ 19.02
33
BabySNEK
BabySNEK
BBSNEK
$ 5.35E-6
-0.19%
-2.90%
+5.52%
$ 410.05K
--
34
WingRiders
WingRiders
WRT
$ 0.00398518
+0.02%
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$ 381.85K
$ 871.17
35
Factor
Factor
FACT
$ 0.2919
0.00%
+3.11%
-13.79%
$ 345.39K
$ 2.44K
36
Bodega
Bodega
BODEGA
$ 0.01545175
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+0.04%
+9.25%
$ 316.77K
$ 991.40
37
Nikepig
Nikepig
NIKEPIG
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0.00%
--
+0.81%
$ 303.96K
$ 67.57
38
Revuto
Revuto
REVU
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39
AGENT
AGENT
AGENT
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--
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40
FREN
FREN
FREN
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--
41
Charles the Chad
Charles the Chad
CHAD
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--
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$ 106.24K
$ 10.96
42
NMKR
NMKR
$NMKR
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-1.23%
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--
43
Charli3
Charli3
C3
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0.00%
--
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44
VIPER
VIPER
VIPER
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$ 73.63K
--
45
LOBSTER
LOBSTER
$LOBSTER
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+3.67%
$ 71.21K
--
46
CRAWJU
CRAWJU
CRAWJU
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--
47
Danzo
Danzo
DANZO
$ 6.94837E-7
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-0.90%
-1.72%
$ 47.92K
--
48
Mithrandir Token
Mithrandir Token
MITHR
$ 0.00122561
0.00%
--
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$ 34.04K
$ 2.48
49
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
0.00%
--
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$ 24.20K
$ 1.64
50
Cogito Finance
Cogito Finance
CGV
$ 0.00023682
-0.05%
--
+3.54%
$ 21.55K
$ 12.19

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Cardano y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Cardano representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 60 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $82.20B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Cardano con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Cardano rastreados en MEXC, $LOBSTER ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.30% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Cardano están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 60 tokens de Ecosistema Cardano, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, ADA, FET se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Cardano. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Cardano?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Cardano es de aproximadamente $82.20B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Cardano, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.