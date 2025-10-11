Tokenómica de Surge (SURGE)
Tokenómica y análisis de precio de Surge (SURGE)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de Surge (SURGE), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de Surge (SURGE)
Surge is a non-custodial market making and trade automation platform built for the Cardano blockchain. It brings professional grade strategies once reserved for banks, trading firms, and developers into the hands of everyone. The platform enables users of any skill level to create and run algorithmic strategies that execute directly on decentralized exchanges without intermediaries. It provides infrastructure for liquidity deployment, strategy execution, and capital management while maintaining full user custody. Unlike automation products in traditional finance or on other blockchains, Surge embodies Cardano’s values of decentralization, accessibility, and community coordination. By democratizing access to powerful trading infrastructure, Surge has the potential to unlock significant growth in Cardano’s on chain liquidity and activity.
Tokenómica de Surge (SURGE): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de Surge (SURGE) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens SURGE que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens SURGE que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de SURGE ¡explora el precio en vivo del token SURGE!
