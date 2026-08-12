Precio de Sports Brackets hoy

El precio actual de Sports Brackets (BRACKETS) hoy es $ 0, con una variación del 19.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BRACKETS a USD es $ 0 por BRACKETS.

Sports Brackets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 174,882, con un suministro circulante de 999.17M BRACKETS. Durante las últimas 24 horas, BRACKETS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BRACKETS experimentó un cambio de -0.81% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.93K.

Información del mercado de Sports Brackets (BRACKETS)

Cap de mercado $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K Volumen (24H) $ 1.93K$ 1.93K $ 1.93K Cap. de mercado totalmente diluida $ 174.88K$ 174.88K $ 174.88K Suministro de Circulación 999.17M 999.17M 999.17M Suministro total 999,166,669.412825 999,166,669.412825 999,166,669.412825

La capitalización de mercado actual de Sports Brackets es de $ 174.88K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.93K. El suministro circulante de BRACKETS es de 999.17M, con un suministro total de 999166669.412825. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 174.88K.