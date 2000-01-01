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Principales tokens de Robinhood Ecosystem por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Robinhood Ecosystem. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0,07161
-%0,76
+%2,04
+%2,55
$ 12,21B
$ 126,96M
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1,0008
-%0,01
%0,00
%0,00
$ 4,49B
$ 5,05M
3
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0,999813
%0,00
%0,00
-%0,01
$ 3,49B
$ 285,55M
4
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0,000002835
-%0,21
-%0,45
%0,00
$ 1,18B
$ 59,35B
5
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0,5381
-%0,46
-%2,46
-%5,71
$ 355,01M
$ 461,64K
6
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0,1391
-%0,78
-%1,28
-%1,42
$ 138,94M
$ 1,96M
7
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0,1285
-%0,23
-%1,61
-%4,67
$ 128,70M
$ 1,17M
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0,08363
-%0,25
+%0,75
+%0,10
$ 117,95M
$ 672,92K
9
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1,006
%0,00
%0,00
+%0,20
$ 108,82M
$ 60,12K
10
RealLink
RealLink
REAL
$ 0,07392
-%0,22
-%1,32
-%3,05
$ 101,47M
$ 2,74M
11
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0,0008158
-%0,71
-%1,88
-%2,75
$ 56,14M
$ 100,27M
12
ELF
ELF
ELF
$ 0,06623
+%1,82
+%15,90
+%13,51
$ 55,25M
$ 941,32K
13
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0,03307
-%0,58
+%9,60
+%23,11
$ 54,48M
$ 2,17M
14
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0,0001024
%0,00
+%0,19
-%1,25
$ 43,33M
$ 528,74M
15
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
%0,00
%0,00
%0,00
$ 40,28M
--
16
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0,005293
-%0,47
-%1,57
-%9,61
$ 40,25M
$ 17,94M
17
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0,0000001001
-%0,19
-%0,91
-%0,95
$ 39,10M
$ 641,11B
18
Defi App
Defi App
HOME
$ 0,009332
-%1,60
+%3,29
+%1,78
$ 37,53M
$ 11,16M
19
BNKR
BNKR
BNKR
$ 0,0003162
-%0,19
-%0,38
-%5,91
$ 31,28M
$ 174,36M
20
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0,01286
+%0,08
-%2,64
+%1,74
$ 28,78M
$ 15,42M
21
Degen
Degen
DEGEN
$ 0,001201
+%0,35
-%3,10
-%2,98
$ 28,06M
$ 49,97M
22
Nock
Nock
NOCK
$ 0,012499
-%0,19
+%9,29
+%7,11
$ 27,46M
$ 9,33M
23
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,0208
+%0,05
-%2,06
-%3,96
$ 27,23M
$ 3,58M
24
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0,04033
+%0,15
-%0,27
-%3,70
$ 22,50M
$ 1,72M
25
SATS
SATS
SATS
$ 0,000000010157
-%0,08
-%1,04
+%4,47
$ 21,41M
$ 7,31T
26
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0,00000005961
-%0,27
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-%8,40
$ 19,83M
$ 3,76T
27
MowCat
MowCat
MOW
$ 0,01978843
-%0,30
+%0,01
-%1,54
$ 19,79M
$ 1,91M
28
Starpower
Starpower
STAR
$ 0,0972
%0,00
-%7,49
+%22,46
$ 18,16M
$ 268,54K
29
Little John
Little John
JOHN
$ 0,01719516
%0,00
--
%0,00
$ 17,20M
$ 167,50M
30
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0,0160863
+%16,64
+%1,34
+%1.327,89
$ 16,09M
$ 3,14M
31
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0,01409
+%0,21
-%0,57
+%6,20
$ 14,05M
$ 4,79M
32
SynFutures
SynFutures
F
$ 0,002787
+%0,79
-%5,99
-%1,75
$ 12,03M
$ 21,91M
33
heyAura
heyAura
ADX
$ 0,063
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$ 9,32M
$ 15,41K
34
What IF
What IF
IF
$ 0,00877224
-%1,05
-%0,09
+%4,28
$ 7,99M
$ 994,65K
35
Flayer
Flayer
FLAY
$ 0,00608089
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-%0,74
$ 3,65M
$ 13,65K
36
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0,002766
-%0,89
-%3,52
-%25,90
$ 2,77M
$ 19,71M
37
LOXI
LOXI
LOXI
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%0,00
-%41,02
$ 2,44M
$ 1,42K
38
GME
GME
GME
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+%0,03
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$ 162,62M
39
Wen
Wen
WEN
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-%0,33
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$ 2,41M
$ 16,84B
40
Crude Cat
Crude Cat
CRUDECAT
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$ 993,18K
41
Vexanium
Vexanium
VEX
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+%0,64
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$ 1,74M
$ 19,73M
42
Liluni
Liluni
LILUNI
$ 0,00146257
-%7,41
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-%30,93
$ 1,46M
$ 1,06M
43
GRID by Virtuals
GRID by Virtuals
GRID
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$ 1,30M
$ 142,05K
44
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0,00119555
-%2,12
-%0,15
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$ 1,20M
$ 45,38K
45
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0,00117403
-%7,04
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$ 1,17M
$ 696,10K
46
flETH
flETH
FLETH
$ 1.886,74
-%0,19
+%0,01
-%1,06
$ 1,17M
$ 25,34K
47
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 2,44E-6
+%0,41
-%25,70
-%28,02
$ 1,02M
--
48
Boardwalk
Boardwalk
BWLK
$ 0,333323
%0,00
--
-%5,16
$ 996,56K
$ 11,14
49
Karma by Virtuals
Karma by Virtuals
KARMA
$ 0,00093467
-%0,92
-%0,08
-%15,70
$ 934,67K
$ 11,26K
50
INTERN
INTERN
INTERN
$ 0,00091985
-%0,19
-%0,19
-%37,92
$ 920,07K
$ 215,46K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Robinhood Ecosystem y por qué son populares?
Los tokens de Robinhood Ecosystem representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 243 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $23.06B.
¿Cuál es el token de Robinhood Ecosystem con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Robinhood Ecosystem rastreados en MEXC, RFLX ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 313.70% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Robinhood Ecosystem están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 243 tokens de Robinhood Ecosystem, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. DOGE, USDE, USDG se encuentra entre los tokens populares de Robinhood Ecosystem. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Robinhood Ecosystem?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Robinhood Ecosystem es de aproximadamente $23.06B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Robinhood Ecosystem, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.