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El precio actual de Solchat hoy es 0.0259865 USD. La capitalización de mercado de CHAT es 233,662 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CHAT a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Solchat hoy es 0.0259865 USD. La capitalización de mercado de CHAT es 233,662 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de CHAT a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio en vivo de 1 CHAT en USD:

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0.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Solchat (CHAT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 23:08:42 (UTC+8)

Precio de Solchat hoy

El precio actual de Solchat (CHAT) hoy es $ 0.0259865, con una variación del 0.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHAT a USD es $ 0.0259865 por CHAT.

Solchat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 233,662, con un suministro circulante de 8.99M CHAT. Durante las últimas 24 horas, CHAT cotiza entre $ 0.02585034 (bajo) y $ 0.02650915 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 19.32, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01061032.

En el corto plazo, CHAT experimentó un cambio de -1.27% en la última hora y de -1.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 370.48.

Información del mercado de Solchat (CHAT)

$ 233.66K
$ 233.66K$ 233.66K

$ 370.48
$ 370.48$ 370.48

$ 233.66K
$ 233.66K$ 233.66K

8.99M
8.99M 8.99M

8,991,475.659802195
8,991,475.659802195 8,991,475.659802195

La capitalización de mercado actual de Solchat es de $ 233.66K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 370.48. El suministro circulante de CHAT es de 8.99M, con un suministro total de 8991475.659802195. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 233.66K.

Historial de precios de Solchat USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.02585034
$ 0.02585034$ 0.02585034
24H Mín
$ 0.02650915
$ 0.02650915$ 0.02650915
24H Máx

$ 0.02585034
$ 0.02585034$ 0.02585034

$ 0.02650915
$ 0.02650915$ 0.02650915

$ 19.32
$ 19.32$ 19.32

$ 0.01061032
$ 0.01061032$ 0.01061032

-1.27%

-0.88%

-1.81%

-1.81%

Historial de precios de Solchat (CHAT) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Solchat a USD fue de $ -0.000233035276455514.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Solchat a USD fue de $ -0.0143907104.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Solchat a USD fue de $ -0.0160074942.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Solchat a USD fue de $ +0.000000173456786588.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.000233035276455514-0.88%
30 Días$ -0.0143907104-55.37%
60 Días$ -0.0160074942-61.59%
90 Días$ +0.000000173456786588+0.00%

Predicción de precios para Solchat

Predicción del precio de Solchat (CHAT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de CHAT en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Solchat (CHAT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Solchat podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Solchat en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de CHAT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Solchat.

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Solchat(CHAT)

Libro blanco
Sitio web oficial

Categoría :

CommunicationMemeSocialFi

Acerca de Solchat

¿Cuál es el precio actual de Solchat?

Solchat se cotiza a €0.02211313522897350000, lo que representa un movimiento de precios del -0.88% en las últimas 24 horas. Esta cifra en vivo refleja datos de trading en tiempo real, agregados desde intercambios globales.

¿Cómo se compara CHAT con el mercado global de criptomonedas?

Su variación diaria del -0.88% puede contrastarse con los promedios generales del mercado. Si CHAT está superando al mercado, esto sugiere un fuerte interés comprador o desarrollos positivos específicos para su ecosistema.

¿Cómo se desempeña Solchat en comparación con los tokens de la categoría Communication,SocialFi,Solana Ecosystem,Meme?

Dentro del segmento Communication,SocialFi,Solana Ecosystem,Meme, CHAT demuestra competitividad impulsada por su volumen de trading, su capitalización de mercado y la actividad continua en la red --.

¿Cuál es la capitalización de mercado de Solchat hoy?

La capitalización de mercado de €198833.9870268180000 coloca a CHAT en el puesto #4513, lo que indica su madurez relativa y la confianza de los inversores en comparación con otros tokens.

¿Cuáles son los niveles de rango de precios en las últimas 24 horas?

Los precios hoy han oscilado entre €0.021997270280143260000 y €0.022557882698906850000, ofreciendo contexto para los traders que siguen la volatilidad y la estructura del mercado.

¿Qué tan activamente se está negociando CHAT?

Solchat ha generado €-- en volumen de trading durante las últimas 24 horas. Un alto volumen suele correlacionarse con tendencias de precios más sólidas y una mejor liquidez en el mercado.

¿Cómo influye la oferta en la valoración de CHAT?

Con 8991475.659802195 tokens en circulación, los niveles de oferta ayudan a definir la escasez y la valoración a largo plazo, especialmente cuando se compara con otros tokens con modelos inflacionarios o deflacionarios.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Solchat

Última actualización de la página: 2026-08-12 23:08:42 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Solchat (CHAT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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AI Router Protocol

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$0.02650
$0.02650$0.02650

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Thinking Cat

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$0.02103$0.02103

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$0.2520$0.2520

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$0.33668
$0.33668$0.33668

-20.99%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00946
$0.00946$0.00946

-48.72%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

aPriori

aPriori

APR

$0.42002
$0.42002$0.42002

+111.65%

Jimothy The Raccoon

Jimothy The Raccoon

JIMOTHY

$0.010039
$0.010039$0.010039

+76.68%

Myros

Myros

MY

$0.0170
$0.0170$0.0170

+66.66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0003590
$0.0003590$0.0003590

+35.47%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00584
$0.00584$0.00584

+29.77%

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