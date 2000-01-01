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Principales tokens de Comunicación por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Comunicación. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

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Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM(prev.Toncoin)
GRAM
$ 1.36
+0.37%
+2.95%
-2.36%
$ 3.65B
$ 808.53K
2
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1753
0.00%
-3.30%
-6.18%
$ 584.38M
$ 1.11M
3
XPIN Network
XPIN Network
XPIN
$ 0.0016961
+0.18%
-0.05%
+7.76%
$ 63.35M
$ 42.41M
4
Helium Network Token
Helium Network Token
HNT
$ 0.184
-0.76%
+0.05%
+0.22%
$ 34.21M
$ 333.32K
5
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005456
+0.06%
-0.39%
-5.70%
$ 28.46M
$ 19.57M
6
TOWNS
TOWNS
TOWNS
$ 0.002384
+0.30%
-2.44%
+4.48%
$ 7.18M
$ 29.76M
7
Depinsim
Depinsim
ESIM
$ 0.03241654
+0.15%
-0.03%
-14.45%
$ 4.36M
$ 502.69K
8
New Kind of Network
New Kind of Network
NKN
$ 0.005222
-0.23%
-1.79%
-1.75%
$ 4.18M
$ 10.42M
9
Session Token
Session Token
SESH
$ 0.0126092
-0.01%
+0.06%
-4.32%
$ 1.94M
$ 3.08
10
PirateCash
PirateCash
PIRATE
$ 0.01981408
-0.01%
0.00%
+0.26%
$ 1.38M
$ 81.11K
11
ADAMANT Messenger
ADAMANT Messenger
ADM
$ 0.01088832
+0.06%
-0.01%
-0.84%
$ 1.25M
$ 127.24K
12
Kin
Kin
KIN
$ 3.6264E-7
-0.17%
-2.30%
-5.30%
$ 960.36K
--
13
Solchat
Solchat
CHAT
$ 0.02626256
-0.06%
-0.00%
-2.13%
$ 236.15K
$ 610.87
14
Vu
Vu
VU
$ 0.00011993
0.00%
--
0.00%
$ 53.97K
$ 39.89
15
Sylo
Sylo
SYLO
$ 5.11E-6
+0.20%
+1.00%
+13.30%
$ 51.07K
--
16
AnChat
AnChat
ANCHAT
$ 1.924E-5
0.00%
+4.10%
+3.94%
$ 14.17K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Comunicación y por qué son populares?
Los tokens de Comunicación representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 16 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $4.38B.
¿Cuál es el token de Comunicación con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Comunicación rastreados en MEXC, ANCHAT ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 4.10% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Comunicación están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 16 tokens de Comunicación, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. GRAM, JUP, XPIN se encuentra entre los tokens populares de Comunicación. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Comunicación?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Comunicación es de aproximadamente $4.38B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Comunicación, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.