Precio de Skol hoy

El precio actual de Skol ($SKOL) hoy es $ 0.03545104, con una variación del 3.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $SKOL a USD es $ 0.03545104 por $SKOL.

Skol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 354,510, con un suministro circulante de 10.00M $SKOL. Durante las últimas 24 horas, $SKOL cotiza entre $ 0.03401722 (bajo) y $ 0.03823357 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.517638, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.02558209.

En el corto plazo, $SKOL experimentó un cambio de +0.22% en la última hora y de +7.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.19K.

Información del mercado de Skol ($SKOL)

Cap de mercado $ 354.51K$ 354.51K $ 354.51K Volumen (24H) $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K Cap. de mercado totalmente diluida $ 354.51K$ 354.51K $ 354.51K Suministro de Circulación 10.00M 10.00M 10.00M Suministro total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Skol es de $ 354.51K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.19K. El suministro circulante de $SKOL es de 10.00M, con un suministro total de 10000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 354.51K.