Precio de ZKcandy hoy

El precio actual de ZKcandy (ZAY) hoy es € 3.3466, con una variación del 37.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZAY a EUR es € 3.3466 por ZAY.

ZKcandy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- ZAY. Durante las últimas 24 horas, ZAY cotiza entre € 2.1627 (bajo) y € 5.0921 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, ZAY experimentó un cambio de +2.76% en la última hora y de +6,593.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 860.72K.

Información del mercado de ZKcandy (ZAY)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 860.72K€ 860.72K € 860.72K Cap. de mercado totalmente diluida € 3.35B€ 3.35B € 3.35B Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ZKcandy es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 860.72K. El suministro circulante de ZAY es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 3.35B.