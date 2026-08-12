Precio de STONK hoy

El precio actual de STONK (STONK) hoy es € 0.01029, con una variación del 14.41% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STONK a EUR es € 0.01029 por STONK.

STONK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- STONK. Durante las últimas 24 horas, STONK cotiza entre € 0.009456 (bajo) y € 0.015828 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, STONK experimentó un cambio de -11.57% en la última hora y de +1,370.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 119.44K.

Información del mercado de STONK (STONK)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 119.44K€ 119.44K € 119.44K Cap. de mercado totalmente diluida € 10.29M€ 10.29M € 10.29M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de STONK es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 119.44K. El suministro circulante de STONK es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 10.29M.