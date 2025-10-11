El precio en vivo de Ai Xovia hoy es de 2.661822 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de AIX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de AIX en MEXC ahora.El precio en vivo de Ai Xovia hoy es de 2.661822 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de AIX en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de AIX en MEXC ahora.

Más información de AIX

Info. de precios de AIX

Whitepaper de AIX

Sitio web oficial de AIX

Tokenomía de AIX

Pronóstico de precios de AIX

Historial de AIX

Guía de compra de AIX

Conversor de moneda fiat a AIX

Spot de AIX

Premercado

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Ai Xovia

Precio de Ai Xovia(AIX)

Precio en vivo de 1 AIX en USD:

$2.65985
$2.65985$2.65985
-19.52%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de Ai Xovia (AIX)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:07:46 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Ai Xovia (AIX)

Rango de precios en 24 horas:
$ 1.899994
$ 1.899994$ 1.899994
24H Mín
$ 3.799996
$ 3.799996$ 3.799996
24H Máx

$ 1.899994
$ 1.899994$ 1.899994

$ 3.799996
$ 3.799996$ 3.799996

$ 51.257963
$ 51.257963$ 51.257963

$ 2.6605668343705937
$ 2.6605668343705937$ 2.6605668343705937

+0.69%

-19.52%

-61.00%

-61.00%

El precio en tiempo real de Ai Xovia (AIX) es de $ 2.661822. Durante las últimas 24 horas, AIX se ha operado entre un mínimo de $ 1.899994 y un máximo de $ 3.799996, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de AIX es de $ 51.257963, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 2.6605668343705937.

En términos de rendimiento a corto plazo, AIX ha cambiado en un +0.69% en la última hora, -19.52% en 24 horas y -61.00% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Ai Xovia (AIX)

No.3481

--
----

$ 5.35M
$ 5.35M$ 5.35M

$ 266.18M
$ 266.18M$ 266.18M

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,999,989.148041565
99,999,989.148041565 99,999,989.148041565

SOL

La capitalización de mercado actual de Ai Xovia es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.35M. El suministro circulante de AIX es de --, con un suministro total de 99999989.148041565. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 266.18M.

Historial de precios de Ai Xovia (AIX) en USD

Siga los cambios de precios de Ai Xovia para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.6451326-19.52%
30 Días$ -5.947226-69.09%
60 Días$ -7.226502-73.09%
90 Días$ +2.661322+532,264.40%
Cambio de precio de Ai Xovia hoy

Hoy, AIX registró un cambio de $ -0.6451326 (-19.52%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Ai Xovia en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -5.947226 (-69.09%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Ai Xovia en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, AIX experimentó un cambio de $ -7.226502 (-73.09%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Ai Xovia en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +2.661322 (+532,264.40%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Ai Xovia (AIX)?

Consulta la página Historial de precios de Ai Xovia ahora.

Qué es Ai Xovia (AIX)

AiXovia es un ecosistema financiero basado en Solana que aprovecha un modelo único de Inteligencia Híbrida para ofrecer señales de trading impulsadas por IA, dirigido a traders de criptomonedas y usuarios de DeFi que buscan una ventaja verificable en mercados volátiles.

Ai Xovia está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en Ai Xovia de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de AIX para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre Ai Xovia en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de Ai Xovia sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de Ai Xovia (USD)

¿Cuánto valdrá Ai Xovia (AIX) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Ai Xovia (AIX) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Ai Xovia.

¡Consulta la predicción del precio de Ai Xovia ahora!

Tokenómica de Ai Xovia (AIX)

Entender la tokenómica de Ai Xovia (AIX) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de AIX!

Cómo comprar Ai Xovia (AIX)

¿Buscas cómo comprar Ai Xovia? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir Ai Xovia en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

AIX a monedas locales

1 Ai Xovia (AIX) en VND
70,045.84593
1 Ai Xovia (AIX) en AUD
A$4.09920588
1 Ai Xovia (AIX) en GBP
1.96974828
1 Ai Xovia (AIX) en EUR
2.28916692
1 Ai Xovia (AIX) en USD
$2.661822
1 Ai Xovia (AIX) en MYR
RM11.23288884
1 Ai Xovia (AIX) en TRY
111.37063248
1 Ai Xovia (AIX) en JPY
¥401.935122
1 Ai Xovia (AIX) en ARS
ARS$3,764.93427324
1 Ai Xovia (AIX) en RUB
216.29965572
1 Ai Xovia (AIX) en INR
236.2367025
1 Ai Xovia (AIX) en IDR
Rp44,363.68225452
1 Ai Xovia (AIX) en KRW
3,802.59905454
1 Ai Xovia (AIX) en PHP
155.23745904
1 Ai Xovia (AIX) en EGP
￡E.126.59625432
1 Ai Xovia (AIX) en BRL
R$14.66663922
1 Ai Xovia (AIX) en CAD
C$3.7265508
1 Ai Xovia (AIX) en BDT
322.71929928
1 Ai Xovia (AIX) en NGN
3,891.53052756
1 Ai Xovia (AIX) en COP
$10,317.11559912
1 Ai Xovia (AIX) en ZAR
R.46.581885
1 Ai Xovia (AIX) en UAH
110.3325219
1 Ai Xovia (AIX) en TZS
T.Sh.6,524.07248556
1 Ai Xovia (AIX) en VES
Bs503.084358
1 Ai Xovia (AIX) en CLP
$2,542.04001
1 Ai Xovia (AIX) en PKR
Rs750.42085824
1 Ai Xovia (AIX) en KZT
1,426.4704098
1 Ai Xovia (AIX) en THB
฿86.93510652
1 Ai Xovia (AIX) en TWD
NT$81.77117184
1 Ai Xovia (AIX) en AED
د.إ9.76888674
1 Ai Xovia (AIX) en CHF
Fr2.10283938
1 Ai Xovia (AIX) en HKD
HK$20.70897516
1 Ai Xovia (AIX) en AMD
֏1,013.6218176
1 Ai Xovia (AIX) en MAD
.د.م24.27581664
1 Ai Xovia (AIX) en MXN
$49.48327098
1 Ai Xovia (AIX) en SAR
ريال9.9818325
1 Ai Xovia (AIX) en ETB
Br390.6223785
1 Ai Xovia (AIX) en KES
KSh342.60310962
1 Ai Xovia (AIX) en JOD
د.أ1.887231798
1 Ai Xovia (AIX) en PLN
9.74226852
1 Ai Xovia (AIX) en RON
лв11.65878036
1 Ai Xovia (AIX) en SEK
kr25.31392722
1 Ai Xovia (AIX) en BGN
лв4.47186096
1 Ai Xovia (AIX) en HUF
Ft899.85554532
1 Ai Xovia (AIX) en CZK
55.68531624
1 Ai Xovia (AIX) en KWD
د.ك0.81185571
1 Ai Xovia (AIX) en ILS
8.70415794
1 Ai Xovia (AIX) en BOB
Bs18.33995358
1 Ai Xovia (AIX) en AZN
4.5250974
1 Ai Xovia (AIX) en TJS
SM24.54199884
1 Ai Xovia (AIX) en GEL
7.1869194
1 Ai Xovia (AIX) en AOA
Kz2,439.79942698
1 Ai Xovia (AIX) en BHD
.د.ب0.99818325
1 Ai Xovia (AIX) en BMD
$2.661822
1 Ai Xovia (AIX) en DKK
kr17.08889724
1 Ai Xovia (AIX) en HNL
L69.58002708
1 Ai Xovia (AIX) en MUR
121.05966456
1 Ai Xovia (AIX) en NAD
$45.67686552
1 Ai Xovia (AIX) en NOK
kr26.93763864
1 Ai Xovia (AIX) en NZD
$4.63157028
1 Ai Xovia (AIX) en PAB
B/.2.661822
1 Ai Xovia (AIX) en PGK
K11.28612528
1 Ai Xovia (AIX) en QAR
ر.ق9.66241386
1 Ai Xovia (AIX) en RSD
дин.268.4447487
1 Ai Xovia (AIX) en UZS
soʻm32,070.13720218
1 Ai Xovia (AIX) en ALL
L221.5966815
1 Ai Xovia (AIX) en ANG
ƒ4.76466138
1 Ai Xovia (AIX) en AWG
ƒ4.76466138
1 Ai Xovia (AIX) en BBD
$5.323644
1 Ai Xovia (AIX) en BAM
KM4.47186096
1 Ai Xovia (AIX) en BIF
Fr7,873.669476
1 Ai Xovia (AIX) en BND
$3.43375038
1 Ai Xovia (AIX) en BSD
$2.661822
1 Ai Xovia (AIX) en JMD
$426.07784754
1 Ai Xovia (AIX) en KHR
10,690.03686132
1 Ai Xovia (AIX) en KMF
Fr1,128.612528
1 Ai Xovia (AIX) en LAK
57,865.69449486
1 Ai Xovia (AIX) en LKR
Rs801.98035038
1 Ai Xovia (AIX) en MDL
L44.9847918
1 Ai Xovia (AIX) en MGA
Ar11,883.11871816
1 Ai Xovia (AIX) en MOP
P21.21472134
1 Ai Xovia (AIX) en MVR
40.7258766
1 Ai Xovia (AIX) en MWK
MK4,597.25939442
1 Ai Xovia (AIX) en MZN
MT170.0904258
1 Ai Xovia (AIX) en NPR
Rs376.3816308
1 Ai Xovia (AIX) en PYG
18,614.121246
1 Ai Xovia (AIX) en RWF
Fr3,851.656434
1 Ai Xovia (AIX) en SBD
$21.90679506
1 Ai Xovia (AIX) en SCR
37.90434528
1 Ai Xovia (AIX) en SRD
$102.13411014
1 Ai Xovia (AIX) en SVC
$23.18446962
1 Ai Xovia (AIX) en SZL
L45.6502473
1 Ai Xovia (AIX) en TMT
m9.316377
1 Ai Xovia (AIX) en TND
د.ت7.801800282
1 Ai Xovia (AIX) en TTD
$17.99391672
1 Ai Xovia (AIX) en UGX
Sh9,082.136664
1 Ai Xovia (AIX) en XAF
Fr1,501.267608
1 Ai Xovia (AIX) en XCD
$7.1869194
1 Ai Xovia (AIX) en XOF
Fr1,501.267608
1 Ai Xovia (AIX) en XPF
Fr271.505844
1 Ai Xovia (AIX) en BWP
P37.61154486
1 Ai Xovia (AIX) en BZD
$5.323644
1 Ai Xovia (AIX) en CVE
$252.4738167
1 Ai Xovia (AIX) en DJF
Fr471.142494
1 Ai Xovia (AIX) en DOP
$167.08256694
1 Ai Xovia (AIX) en DZD
د.ج346.40951508
1 Ai Xovia (AIX) en FJD
$6.04233594
1 Ai Xovia (AIX) en GNF
Fr22,944.90564
1 Ai Xovia (AIX) en GTQ
Q20.28308364
1 Ai Xovia (AIX) en GYD
$554.40428616
1 Ai Xovia (AIX) en ISK
kr322.080462

Ai Xovia Recurso

Para conocer Ai Xovia más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Ai Xovia
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Ai Xovia

¿Cuánto vale Ai Xovia (AIX) hoy?
El precio en vivo de AIX en USD es de 2.661822 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de AIX en USD?
El precio actual de AIX en USD es de $ 2.661822. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Ai Xovia?
La capitalización de mercado de AIX es de -- USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de AIX?
El suministro circulante de AIX es de -- USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de AIX?
AIX alcanzó un precio ATH de 51.257963 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de AIX?
AIX vio un precio ATL de 2.6605668343705937 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de AIX?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para AIX es de $ 5.35M USD.
¿AIX subirá más este año?
El precio de AIX podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de AIX para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:07:46 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Ai Xovia (AIX)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

Calculadora de AIX a USD

Monto

AIX
AIX
USD
USD

1 AIX = 2.661822 USD

Opera AIX

AIX/USDT
$2.65985
$2.65985$2.65985
-19.52%

Únete hoy a MEXC

-- de comisión de Maker de Spot, -- de comisión de Taker de Spot
-- de comisión de Maker de Futuros, -- de comisión de Taker de Futuros